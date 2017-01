RAJOTTE, André



Le 7 janvier 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé M. André Rajotte, époux de Mme Thérèse Mousseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Paulette (Gilles), Suzanne (Pierre), Claude (Nicole) et Luc (Chantal), ses petits-enfants Julien et Jean-François Fontaine, Olivier et Guillaume Rajotte, Roxanne et Annabelle Rajotte, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 janvier de 13h à 16h à la:Une liturgie de la Parole suivra à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC serait apprécié.