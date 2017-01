DAIGNEAULT, Pauline



À la résidence Champagnat de St-Jean-sur-Richelieu, le 18 décembre 2016, à l’âge de 78 ans, est décédée Mme Pauline Daigneault, demeurant à Iberville.Mme Daigneault a exercé, pendant plusieurs années, comme professeur dans différents établissements de la région.Elle était la mère de feu Martine, elle laisse dans le deuil ses trois frères, Paul, Roger (Adrienne) et Rosaire ainsi que ses deux belles-soeurs, Rhéa et Nicole. Elle laisse également ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie le samedi 14 janvier à compter de 10h, en l’église de Ste-Brigide-d’Iberville, sous la direction du salon funéraire:FARNHAM J2N 2W8Tél. 450-293-4474 - Téléc. 450-293-8525farnham@desourdy.ca www.desourdy.caLes funérailles auront lieu ce même samedi 14 janvier à 11h, suivies de l’inhumation au cimetière de Ste-Brigide-d’Iberville.La famille souhaite remercier le personnel de la Maison Clara et de l’Hôpital du Haut-Richelieu pour les bons soins et l’attention donnés à Mme Daigneault.