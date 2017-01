ALLARD, Paulette (née Forest)



À la Maison mère des Soeurs de Ste-Anne à Lachine, le 4 janvier 2017, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Paulette Forest, épouse de feu René Allard, demeurant à Montréal et native de St-Jacques. L'ont prédécédée son frère Jean-Marie c.s.v., sa soeur Isabelle (Gérard Alarie).Elle laisse dans le deuil ses filles France, Louise (Jean-François Wodarka), son fils Jacques (Pierrette Michaud), ses petits-enfants: Annie-Claude, Marc-André, Marie-Pier (Sacha Valdelomar) et leur père Martial Prud'homme ainsi que Momoko, Jun et leur mère Miyako Oe, son arrière-petite-fille Rafaële, ses frères, soeurs: Lauréat, Soeur Carmen (Soeurs Ste-Anne), frère Gaston (Frères St-Gabriel), Denis (Suzanne Foucher), Florent (Denise Dubois), beaux-frères, belles-soeurs: Gilles (Mariette Archambault), Gertrude, Jeanne, Fabienne Perreault, Simone Picard, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 14 janvier à compter de 13h, suivi d'une liturgie à 14h30, à la résidence de la:13, RUE VENNE, ST-JACQUESLa famille remercie tous les membres du personnel de la Maison mère des soeurs de Sainte-Anne pour leur accompagnement et leurs bons soins.Gaston Pothel, 450-839-3450