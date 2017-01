BÉLANGER, Henriette

(née Sanscartier)



À Montréal, le 19 décembre 2016, est décédée à l’âge de 95 ans, Henriette Bélanger, fille de feu Georges Sanscartier et de feu Angéline Dufresne. Elle rejoint son frère Georges, ses soeurs Mariette et Gabrielle.Elle laisse dans le deuil son fils Gérald et sa conjointe Diane Maillé, le fils de celle-ci Stéphane Lalande (Nadia Grondin), sa nièce Carole Montmarquette, sa soeur Simone (Jean-Paul Fréchette) et son frère Fernand, ainsi que tous ses parents et amis.Suivant sa volonté, elle ne sera pas exposée. La famille recevra les condoléances le mardi 17 janvier dès 13h, en l’église Sainte-Geneviève, 16037 boul. Gouin Ouest, Sainte-Geneviève. Les funérailles, en présence des cendres, seront célébrées à 14h. Parents et amis sont priés d’y assister sans autre invitation.En sa mémoire des dons à la Société Alzheimer du Canada seraient appréciés.La famille remercie le personnel du CHSLD Denis Benjamin Viger pour leur dévouement.