DEPATIE-NOBLE NEWMAN, Monik



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Monik Depatie-Noble Newman, le 2 janvier 2017.Elle laisse derrière, de nombreux amis et de la famille qui s'ennuiront d'elle.Elle sera toujours adorée par son mari Jack, ses fils Paul (Diane), Danny (Brenda) et Ron (Karen) Newman, ses beaux-enfants Sherril (Peter) et Laurie (Darrell), ses neuf petits-fils et ses six arrière-petites-filles.Les visites auront lieu, au salon funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 14 janvier 2017 de 13h à 16h.