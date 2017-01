MATTE, Lucette (St-Laurent)



À Montréal, le jeudi 22 décembre, est décédée Lucette St-Laurent, veuve d'Alain Matte, mère de feu Donald.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Christine), Michel, Denny et Chantal (François), ses petits-enfants Stéphanie, Valérie, Anthony, Andrew, Christopher, David et Frédérik, son arrière-petit-fils Liam, ses soeurs et frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe :le jeudi 26 janvier dès 14h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 15h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation le Monarque (4848, Boul. Ste-Rose, Laval, Qc, H7R 5S8 / 450-627-2008) serait apprécié.