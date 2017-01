Chroniques non cubaines

Pis? Le temps des fêtes? Comment c’était? Avez-vous abusé des bonnes choses? Comme manger un reste de tourtière (là je ne parle pas de pâté à la viande, la tourtière du lac, c’est la seule vraie tourtière) avec un café Baileys vers 11h30 le matin?

J’espère que oui. J’espère que vous avez vu votre famille, vos amis. Que vous avez fait la fête et que vous avez pris des résolutions absurdes comme de lire plus de romans, manger plus de légumes et s’entrainer pour avoir la shape de Stéphane Bellavance (ben quoi, faut quand même rester réaliste)

Moi, j’ai divisé mon temps des fêtes en deux. Mon jour de l’an était traditionnel, brunch, ciné cadeau, doudou, mimosa. Et pour Noël je suis allé dans un tout inclus à Cuba. Ma blonde, notre petit garçon de 8 mois (qui a été un ange by the way) et moi.

Je me trouvais malin. Je me disais qu’en quittant pour le sud, j’allais m’échapper de Noël. Que, pour une fois, je n’allais pas être prisonnier de ses bras couteux et du mercantilisme cannibal qu’est devenue la fête de Jésus.

Mais j’avais tort. Il n’y a pas plus capitaliste qu’un tout inclus. Une prison dorée construite en plein milieu de la pauvreté. Un buffet extravagant ou des blancs dodus (je m’inclus là-dedans) vont se bourrer la face comme si c’était leur dernier repas. La bouffe est très ordinaire, normal elle est cuisinée par des gens qui sont payés 1peso par jour. Moi aussi, à ce prix-là, je le ferais mal cuire ton poulet.

Mais ils ont bien compris que la culpabilité peut venir te chatouiller la conscience durant ton séjour. La solution? L’alcool. De 10h00 le matin à... 10h00 l’autre matin, tu peux boire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu le veux. Un genre de morphine à conscience. Un cuba libre en plein soleil de midi te fera oublier tous les problèmes de la société qui t’entoure.

Je ne veux pas faire mon Gargamel non plus, j’ai quand même eu du bon temps. Le soleil était au rendez-vous, la plage était magnifique, et les yeux pétillants de mon fils qui se baigne dans la mer pour la première fois, ça n’a pas de prix.

Mais la vérité c’est que je suis ne suis pas allé à Cuba, je suis allé en vacances. Une semaine de soleil et de sable, mais sans la moindre trace de Cubanité (pas certain que c’est un mot qui existe). Je me suis senti un peu comme l’ami qu’on invite dans un party, mais qu’on n’a pas vraiment le gout qu’il soit là. L’ami qu’on laisse dans la cuisine sans lui faire visiter le reste de la maison. On le nourrit et on le saoule pour qu’il ne pose pas trop de questions.

La prochaine fois, je choisirai quelque chose de plus dépaysant pour vivre une aventure qui me sort de ma zone de confort. L’an prochain, j’irai en Floride.