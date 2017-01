Comment aider mon conjoint à retrouver le sommeil?

Mon conjoint a commencé à avoir des difficultés à dormir depuis plus de deux ans maintenant. Au début on pensait que c’était dû aux problèmes qu’il connaissait à son travail à cause d’un collègue qui lui faisait la vie dure. Mais le dit collègue fut mis à pied pour cause d’incompétence sans que ça ne ramène le sommeil de mon conjoint.

Il tourne en rond dans le lit. Quand il réussit à s’endormir, son sommeil est agité. Parfois c’est comme s’il cessait de respirer, et son sommeil n’est jamais réparateur. Il se réveille le lendemain plus fatigué que la veille. J’en ai parlé à notre médecin de famille qui ne peut lui prescrire aucun médicament sans l’examiner. Mais comme mon mari a peur du verdict, il ne veut pas entendre parler de consulter. Comment le convaincre qu’une petite pilule n’a jamais fait de mal à personne?

Anonyme

Il faut parvenir à le convaincre qu’il n’est atteint d’aucune maladie grave mais qu’il fait de l’apnée du sommeil. Ça se soigne et ça va lui donner une meilleure qualité de vie, en même temps qu’une meilleure qualité de sommeil.