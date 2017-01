ANGERS BARRÉ, Pierrette



À Montréal, le mercredi 28 décembre 2016 est décédée, à l'âge de 66 ans, Pierrette Barré, épouse de Conrad Angers.Elle laisse dans le deuil son père Ubald, sa mère Anita feu, ses soeurs et frères: Lise feu, Richard (Francine), Jacques (Carmen), Nicole (Michel), Denis (Gabrielle), Normand feu, Lyne (Serge), Yves ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 14 janvier 2017 de 11h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation canadienne du cancer du sein serait apprécié.