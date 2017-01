FRANCOEUR, Joyce Olga

(née Yoxall)



À l'hôpital Charles Lemoyne, le 4 janvier 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Joyce Olga Yoxall, épouse de feu M. Lionel Francoeur.Elle laisse dans le deuil ses enfants Paulette (Fernand), Gérard (Lise), feu Ronald, Robin (Nathalie), Mario (Francine), Valérien (Claudette), Linda, Nadia (Philippe), Marc (Johanne), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:ST-CONSTANT, QCTel: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le jeudi 12 janvier 2017 de 13h à 17h et de 18h30 à 21h ainsi que le vendredi 13 janvier 2017 dès 9h. Les funérailles auront lieu à 10h30 en l'église St-Constant.