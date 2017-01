GRENIER, Louis Philippe



À l’Hôpital Anna Laberge, le 3 janvier 2017, à l’âge de 86 ans, est décédé M. Louis Philippe Grenier.Il laisse dans le deuil sa compagne de vie Thérèse, sa fille Lyne, son petit-fils David et sa petite fille Sarah. Il laisse également son frère Gilles, ses soeurs Georgette et Jeannette, plusieurs neveux et nièces ainsi que ses nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à l’église Notre-Dame-de-Lourdes (4949 Verdun, Verdun), samedi matin, le 14 janvier 2017 à 10h et le service funéraire aura lieu a 11h.