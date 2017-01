DÉCARIE, Francine

(née Beaucage)



À Montréal, le 8 janvier 2017, à l’âge de 79 ans, est décédée madame Francine Beaucage Décarie, épouse de Laurent Décarie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Christine, ses petits-enfants Laurence et Charles Décarie-Duprat, ses frères et soeurs ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:MONTRÉAL, Qc, H3V1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comle vendredi 13 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 14 janvier 2017 de 9h à 10h15. Les funérailles suivront à 10h30 en la chapelle de la Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, H3V1E7.