COURSOL, Michel



À Blainville, le 5 janvier 2017, à l’âge de 57 ans, est décédé M. Michel Coursol conjoint de Mme Sylvie Desabrais.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Laurence, ses parents Anatole et Lisette, ses frères Sylvain (Catherine), Patrick (Nathalie), ses beaux-frères, sa belle-soeur et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 12 janvier de 14h à 17h et 19h à 22h et le vendredi 13 janvier dès 9h, au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée le vendredi 13 janvier à 11h en la chapelle du salon suivie de l’inhumation au cimetière de Ste-Thérèse.