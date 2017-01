Déguisé en Charlie, il nargue la police sur Facebook

Un Anglais nargue la police sur Facebook déguisé en héros de la bande dessinée «Où est Charlie».

Charlie rit Photo Facebook

Jj Mcmenamin a décidé de railler les forces de police anglaises incapables de mettre la main sur lui en publiant des photos et des vidéos sur son Facebook revêtu du costume rouge et blanc du personnage Charlie. Il n'hésite pas à se nommer lui-même champion 2017 de cache-cache.

Charlie BD modifié Photo Facebook

Malgré son costume des plus voyants et son manque d’expérience, cet homme de 30 ans a, selon ses dires, échappé à une quinzaine de voitures de polices, 3 chiens et même un hélicoptère qui le recherchaient toute la fin de semaine à travers la ville de Leyburn.

JJ en Charlie Photo Facebook

Mcmenamin fait l’objet d’une véritable chasse à l’homme dans le Yorkshire du Nord après son absence lors d’une convocation au tribunal du York en Angleterre pour une «petite infraction au code de la route» comme il le déclare au U.K. Paper. Une légère entorse au règlement qui incluait tout de même une conduite sans permis et sans assurance.

2 Charlie voiture Photo Facebook

Mais fier de jouer au criminel, Mcmenamin continue de publier de nouvelles photos et vidéos sur son profil en chantant «Is it me you’re looking for ?» de Lionel Richie.