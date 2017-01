Démasquer les personnes passives-agressives

Selon la Mayo Clinic, certifiée comme étant l’une des meilleures cliniques aux États-Unis par U.S. News & World Report, un comportement passif-agressif est une façon délibérée, mais secrète, d’exprimer des sentiments de colère.

En effet, au lieu de traiter les problèmes, les personnes passives-agressives se comportent de manière à masquer leur hostilité et leur mécontentement. On a tous dans notre entourage des personnes qui expriment leurs sentiments indirectement. Comment les reconnaître?

Un comportement subtil

Les personnes passives-agressives vivent dans le déni. Elles n’expriment pas leurs opinions et leurs besoins. Elles préfèrent bouder au lieu de dire ce qu’elles ressentent. Souvent, la personne en face ne comprend pas les réactions d’une personne passive-agressive, parce qu’elle ne sait pas sur quel pied danser.

Vous pouvez penser que tout va bien et tout d’un coup avoir droit à une explosion de colère qui vient de nulle part. Pourquoi? C’est que la personne passive-agressive préférera tout garder en dedans et utiliser des mots comme « OK » ou « bien » pour mettre fin à une discussion. Cependant, à un certain moment, le bouchon saute.

Démasquer ce genre de comportement est difficile. Par contre, en étant attentif aux comportements non verbaux, vous pouvez désamorcer une crise avant que celle-ci n’apparaisse. Comme le dit le proverbe : « mieux vaut prévenir que guérir »!