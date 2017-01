Dure arrivée chez les pros pour Peliwo

PLANTATION, Floride | Meilleur joueur junior au monde en 2012 en vertu de victoires à Wimbledon et au US Open et de finales aux Internationaux d’Australie et à Roland Garros, Filip Peliwo était voué à un bel avenir chez les professionnels.

La transition ne s’est pas déroulée comme prévu. Après une première année satisfaisante où il a atteint le 223e rang mondial en avril 2014, Peliwo a été ennuyé par une blessure au dos et un virus qui l’a terrassé l’an dernier en Chine.

«Son retour a été très laborieux, a raconté l’entraîneur Martin Laurendeau qui a pris Peliwo sous son aile à son retour au Centre national à Montréal cet automne. Il était très faible et il avait mal partout. Il a eu besoin de quatre mois pour se débarrasser du microbe. Ce fut très laborieux comme retour parce qu’il ne pouvait pas s’entraîner.»

Tâche ardue

Laurendeau croit toujours aux chances de Peliwo d’éclore sur la scène professionnelle, mais il reconnaît que la tâche ne sera pas facile. «À 22 ans (23 dans trois semaines), Filip est encore très jeune, mais il a beaucoup de chemin à parcourir pour rattraper les projections à sa sortie des rangs juniors, a expliqué le capitaine de l’équipe canadienne de Coupe Davis. Il n’a pas encore réussi à trouver la stabilité dans son jeu. Il est capable de jouer à un niveau très élevé et rivaliser avec les 50 meilleurs au monde une journée comme le démontre sa victoire au premier tour de la Coupe Rogers en 2013 face à Jarkko Nieminen, mais il n’a pas encore réussi à afficher de la constance à toutes les semaines, ce qui lui permettrait d’obtenir un classement intéressant. C’est tout ou rien dans son cas.» Peliwo occupe actuellement le 513e rang au classement de l’ATP.

«Après quatre ans chez les pros, il commence à se faire tard, mais il ne faut pas arrêter de croire, de poursuivre Laurendeau. Filip est un joueur de petit gabarit qui ne possède pas un gros service. C’est plus long le développement des joueurs avec ce profil. Il est très fragile physiquement et il n’a pas été capable de résister aux rigueurs du circuit pendant trois, quatre mois consécutifs. C’est son plus gros défi.»

Attente basse

Parce que la raquette de Vancouver n’a pas joué cet automne et qu’il n’a repris l’entraînement qu’en décembre de façon progressive, Laurendeau ne s’attend pas à de grands résultats en Floride.

«C’est la continuité de son camp d’entraînement, a-t-il expliqué. Je me croise les doigts pour qu’il demeure en santé. Il aura besoin de trois à quatre mois pour retrouver le rythme.»

Laurendeau étant en Australie pour épauler Denis Shapovalov qui a d’ailleurs remporté son premier match au Challenger de Canberra, Peliwo reçoit un coup de main de Guillaume Marx en Floride.

Une victoire attendue depuis longtemps

PLANTATION, Floride | Filip Peliwo a signé sa première victoire depuis quatre mois, mercredi, au USA F 3 Futures.

Ennuyé par une blessure au dos et un virus, la raquette de Vancouver disputait son premier match depuis le 18 septembre à l’occasion du Canada F 8 Futures présenté à Toronto, tournoi qu’il avait remporté.

«Cette victoire est immense pour moi, a exprimé Peliwo après avoir disposé de l’Équatorien Giovanni Lapentti en des manches de 2-6, 6-0 et par abandon au troisième set alors que le pointage était égal 5-5. Il y a un an, un an et demi, j’aurais perdu les deux manches 6-2. En arrière 5-0 en première manche et à un point de perdre 6-0, j’ai montré une bonne force mentale pour revenir dans le match et battre un bon adversaire.»

Longue route

La raquette de Vancouver ne l’a pas eu facile au cours des trois dernières années. «Il y a eu des moments de découragement, a-t-il confié, mais je n’ai jamais pensé abandonner. Je sais que je peux rivaliser et le rêve est toujours bien vivant. J’ai eu des flashs depuis mes débuts professionnels, mais je n’ai pas joué trois ou quatre mois consécutifs au cours des trois dernières années.»

«En sortant des rangs juniors, je savais que la route serait longue et que je devrais être patient, mais je ne pensais pas que ça serait aussi difficile, de poursuivre Peliwo. Je dois demeurer en santé et, aujourd’hui (mercredi), je me suis très bien senti physiquement.»

Peliwo est content d’être revenu à Montréal pour s’entraîner au Centre national. «Les entraîneurs de Tennis Canada me connaissent bien et savent quoi faire et me dire pour me remonter le moral quand ça va moins bien. En 2015, j’ai vécu à Paris, mais mon entraîneur Nicolas Copin était trop occupé avec le All In Academy en 2016 pour m’entraîner à nouveau.»

Peliwo affrontera Hleb Maslau, jeudi, au second tour. De son côté, Félix Auger-Aliassime se mesurera au favori Peter Torebko. Les deux feront leurs débuts en double après avoir profité du désistement de leurs adversaires au premier tour.