PERRON, René



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur René Perron, survenu le 8 janvier 2017, à l’âge de 82 ans. Il était l’époux de Madame Madeleine Bournival.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Enriqueta), Ginette, Céline (Martin) et Chantal, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 14 janvier 2017 de 10h30 à 11h, à la:Une liturgie de la Parole suivra, le samedi 14 janvier, à compter de 11h en la chapelle de la résidence.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.