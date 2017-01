Et la virgule?

Une virgule peut-elle précéder la conjonction de coordination «et»? Très rarement. Quand? 1• Lorsque le coordonnant «et» introduit une portion de phrase qui s’oppose à ce qui la précède. Ex.: Tu dis que tu veux te mettre en forme, et tu restes inactif toute la journée. 2• Quand «et» est employé pour insister sur les éléments d’une longue énumération. Ex.: Et son père, et sa mère, et ses professeurs déploraient sa paresse. 3• Lorsque la conjonction «et» joint deux propositions dont les sujets diffèrent. Ex.: Edgar se met à chanter, et les voisins appellent la police.