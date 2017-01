MONETTE, Denise



À Montréal, le 8 janvier 2017, à l’âge de 89 ans est décédée Mme Denise Monette, épouse en premières noces de feu M. Marc-Henri Lessard et en secondes noces de M. Jean-Claude Belleville.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Danielle), Ginette (Jacques), Sylvie et Lyne (Robert), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Suzanne (Roland), son frère Marcel (Jeannette), ses belles-soeurs Hélène (René) et Pierrette, les fils de son époux: Michel (Ann), Daniel (France) et Patrice (Julie), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h et lundi dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le lundi 16 janvier à 11h en l’église de La Visitation B.V.M. (1847, Boul. Gouin Est, Montréal).Au lieu de fleurs, des dons à l’Institut Nazareth et Louis-Braille ou INCA seraient appréciés.