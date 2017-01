THOUIN, Jocelyne



De Ste-Anne-des-Plaines, le 5 janvier 2017, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Jocelyne Thouin, épouse de M. Gaëtan Lapointe.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Benoit (Stéphanie) et Marc, ses petits-enfants, Cassandra, Brithanie, Simon, Frédéric et Emilie, son frère Gilles (Solange), sa soeur Marcelle (Maurice), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Selon ses volontés, elle fut incinérée. La famille accueillera parents et amis, le samedi 14 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:173 BOUL. STE-ANNESTE-ANNE--DES-PLAINESUne liturgie sera célébrée ce même jour à 16h au salon.Compensez l'envoi de fleurs par des dons à la Maison Aloïs Alzheimer de St-Jérôme.La famille tient à remercier Mme Manon Chartrand pour sa présence au près de Jocelyne.