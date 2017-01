LATULIPPE, Henri



À son domicile, le 9 janvier 2017, à l’âge de 81 ans, est décédé M. Henri Latulippe, époux de Mme Aurore Marleau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Claudine (René), Manon (Michel), France (Christian), Daniel (Sylvie), Josée et Claude (Sylvie), ses seize petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 12 janvier 2017 de 19h à 22h ainsi que le vendredi 13 janvier 2017 dès 11h:maisonfuneraireroussin@videotron.caLes funérailles auront lieu le vendredi 13 janvier 2017 à 14h30 en l’église de Saint-Lazare, suivies de l’inhumation au cimetière du même endroit.