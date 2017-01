LECOURS, Yvan



À Montréal, le 8 janvier 2017, à l'âge de 70 ans est décédé M. Yvan Lecours, époux de Nicole Neveu.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil ses enfants Dominique (Daniel Leclair), Sébastien (Geneviève Fortin), Catherine (Nicolas Harbec), Sarah (Daniel Lévesque), ses 8 petits-enfants, sa soeur Monique (Guy Morneau), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:CHAMBLY, Qc, J3L 5H5le vendredi 13 janvier 2017 de 19h à 22h ainsi que le samedi 14 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Un hommage suivra au salon funéraire à 21h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM pour l'oncologie.