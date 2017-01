Former une véritable équipe

L’un des défis du travail d’équipe est de s’assurer que tout le monde avance dans la même direction. Pour souder les rangs, les gestionnaires essaieront plusieurs méthodes. Cependant, il est parfois difficile d’en tirer des leçons. C’est ici que l’analyse de données prend son importance.

L’analyse « Milieux de travail sains et productivité », réalisée par Graham S. Lowe pour Santé Canada, résume adéquatement les difficultés rencontrées : « Dans des études des innovations en milieu de travail, telles que le réaménagement des tâches, la formation d’équipes, la réduction de la hiérarchie ou la délégation des responsabilités, il est difficile de mesurer la productivité de façon précise et constante. »

Transformer les données en informations utiles

Trouver des données est assez simple. On en trouve beaucoup... parfois même trop. Il ne faut donc pas oublier que l’objectif ciblé par l’analyse des données est de favoriser l’amélioration des processus et des méthodes de travail en déterminant les points forts aussi bien que les points faibles. Il faut s’attarder aux données pertinentes, sinon c’est facile de s’y perdre.

L’une des bonnes façons de cibler quelles sont ces données est de dresser des objectifs quantifiables. En marketing, on parle d’objectifs SMART, qui se définissent comme spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement définis. Ensuite, il faut déterminer quelles informations permettent de constater si les objectifs sont atteints ou non.

En fin de compte, peu importe les outils d’analyse de données mis en place, c’est aux humains de prendre les bonnes décisions pour atteindre les objectifs fixés!