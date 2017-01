Gares de l'AMT: des stationnements très glissants

Mère Nature a transformé le stationnement de la gare PAT en patinoire :( @amt_info @amt_MA pic.twitter.com/CU0AZBKd0F — Bruno (@evilbruno) 11 janvier 2017

Le cocktail météo des dernières heures a transformé des abords des gares de l'AMT en véritable patinoire ce matin.

Selon des passagers, qui ont rapporté la situation via les réseaux sociaux, les stationnements des gares de Sainte-Rose sur la ligne Saint-Jérôme et de Pointe-aux-Trembles sur celle de Mascouche étaient devenus de véritables patinoires. Le trajet entre la gare Sauvé et le métro du même nom dans Ahunstic-Cartierville était aussi très glissant, rapporte un autre usager.

«Dans le contexte climatique actuel, les abrasifs partent au vent et fondent à cause de la température, a souligné Fanie St-Pierre, porte-parole de l'AMT, soulignant la complexité des opérations. «Nos équipes sont déployées depuis hier soir et travaillent en ce moment sur le réseau sur pour sécuriser les lieux», a-t-elle ajouté afin que le retour à la maison se fasse de manière sécuritaire.

Sur le réseau ferroviaire, le verglas serait aussi responsable du problème d'aiguillage de ce matin sur la ligne Deux-Montagnes. Deux trains en direction de Montréal ont dû ralentir ce qui a causé de légers retards. «Mais ça s'est résorbé assez rapidement», poursuit la porte-parole.