La globalisation modifie le marché

Le marché de l’emploi est fortement influencé par l’arrivée de nouvelles technologies qui abolissent les frontières. Des logiciels ou des robots peuvent remplacer efficacement des travailleurs. Cette situation peut s’avérer inquiétante puisque ces changements amèneront un impact global sur le marché de l’emploi.

Un changement qui touche tout le monde

Bien sûr, il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau. Dès la révolution industrielle, on a observé l’automatisation de certaines tâches. D’ailleurs, dans son article « How Technology Affected Wages for the Last 200 years » publié dans la Harvard Business Review, James Bessen démontre que la technologie a fortement influencé le marché du travail dans les 200 dernières années.

D’ailleurs, selon Martin Ford, auteur du livre Rise of the Robots : Technology and Threat of a Jobless Future, la grande différence est que ce ne sont pas seulement les emplois répétitifs qui seront touchés dans les prochaines années. Selon l’auteur, le perfectionnement des logiciels fait en sorte que de nouvelles catégories d’emplois pourraient disparaître. Par exemple, certains croient que, grâce à l’utilisation de données, il sera possible de mettre en place des algorithmes permettant de reproduire le travail des employés.

Le vrai danger, le déménagement

Toutefois, le vrai danger pour les travailleurs, c’est le déménagement des entreprises. En effet, chaque changement technologique crée des frayeurs, mais la réalité c’est que le marché de l’emploi s’y adapte. Si des machines font des tâches que les humains accomplissaient auparavant, ces derniers changeront de rôle pour devenir des contremaîtres qui s’assureront que le travail est bien fait.

En réduisant les distances et en permettant le partage de grandes quantités d’informations en temps réel, les technologies de communication risquent de produire un impact plus pernicieux. Elles peuvent en effet favoriser la relocalisation de certains services en facilitant le déménagement des usines vers des pays où les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Les grandes entreprises pourront réduire leurs coûts d’exploitation, mais devront considérer les pertes d’emplois et d’expertises spécialisées.