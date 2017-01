La manif étudiante, 5 ans plus tard

Vous permettez que j’utilise mon blogue pour faire une petite plogue ?

Ce soir aux Francs-Tireurs, à Télé-Québec à 21 h, je discute de la manif étudiante de 2012 avec... Martine Desjardins et Gabriel Nadeau-Dubois.

Pas de farce. Vrai comme j’suis là.

On boit de la sangria (bien sûr), mais on a mis nos gants de boxe de côté. On se parle dans le blanc des yeux, franchement, sincèrement, mais dans le respect.

Vous vous demandez comment ça s’est passé ?

Super bien. Même si je n’avais presque pas dormi la veille.

Car c’est un exercice risqué. Si je suis trop agressif, on me le reprochera. Si je suis trop complaisant et trop « à l’écoute », on me le reprochera.

Il faut se dire les vraies choses, sans se tomber dessus à bras raccourcis.

Quand je suis arrivé dans notre studio, à Verdun, GND m’attendait, visiblement nerveux. (Martine, elle, arborait son sourire légendaire. Cette fille sourit tout le temps ! Je veux un peu de son ADN...)

Tout de suite, j’ai mis mes invités à l’aise : ce ne sera pas un match de boxe, mais une conversation. Je veux vraiment savoir c’était comment, se retrouver soudainement « dans l’œil du cyclone »... Ça ne devait pas être évident. La pression, les médias, les critiques...

Je vous laisse juger de la qualité de notre rencontre. Je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses.

Je remercie chaleureusement Martine et Gabriel (on voulait aussi avoir le troisième larron, Léo Bureau-Blouin, mais il était à Londres...) Vous avez tout de suite accepté cette rencontre, sans hésiter, et pour ça, je vous lève mon chapeau.

J’espère que les gens découvriront des aspects de votre personnalité qu’ils ne connaissaient pas. (Et que certains carrés rouges verront que je ne suis pas le diable en personne.)

Bon visionnement !

P.S.: Cette rencontre est la preuve qu'on peut échanger et discuter AVEC RESPECT même si on n'est pas d'accord ! Une idée qui semble en voie d'extinction, malheureusement...

C'est exactement pour ça que j'ai tenu à faire cette entrevue... Une façon de promouvoir l'échange, la discussion, corsée, peut-être, mais respectueuse.