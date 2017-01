La population active en 2016

Le 2 décembre 2016, Statistique Canada a partagé les plus récents chiffres concernant la population active canadienne. Le premier constat qui retient l’attention est une baisse de 0,2 % du taux de chômage, qui s’établit à 6,8 %. Lors du dernier mois, il y a eu une légère hausse du nombre d’emplois (11 000 de plus, soit une augmentation de 0,1 %).

Augmentation des emplois à temps partiel

Lors de la dernière année, l’emploi global a augmenté de 1 %, ce qui se traduit par la création de 183 000 emplois.

Par contre, il ne faudrait pas croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En effet, la plus grande progression s’est faite dans le secteur du travail à temps partiel. Le nombre de personnes dans cette situation a progressé de 6,4 % depuis 2015, soit une augmentation de 214 000 travailleurs.

Les hommes particulièrement touchés

Au mois de novembre, une augmentation notable du nombre d’emplois a été remarquée pour le groupe d’âge des hommes de 25 ans et plus. Les autres groupes démographiques ont connu peu de variation à l’exception du groupe des femmes de 55 ans et plus, qui a connu une légère baisse.

Un taux de chômage historique au Québec

Le Québec a connu peu de variation au cours du dernier mois. Une baisse du nombre de personnes à la recherche d’un emploi a été remarquée. Cela fait en sorte de diminuer le taux de chômage de 0,6 point. Il s’établit maintenant à 6,2 %, devenant le taux le plus bas enregistré depuis 1976, soit depuis que ces types de données sont comptabilisées.

Le marché de l’emploi a ainsi connu une hausse de 2 % depuis novembre 2015, représentant une progression de 81 000 emplois. Le nombre de chômeurs a diminué de 56 000 au cours de la même période. Il est souhaitable que cette tendance positive amorcée depuis le début de 2016 se maintienne.