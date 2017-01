Lampadaires à DEL : une décision la semaine prochaine

Montréal décidera la semaine prochaine si elle convertira des milliers de ses lampadaires par des lumières à DEL.

«Il y a eu beaucoup débats concernant le dossier des DEL. Je veux juste vous dire qu'il n'y a pas de décision finale qui a été prise. On est tous conscients des réalités de la santé, de la sécurité, de la question de l'environnement et tout ça. On ne part pas en peur et on va travailler sur le dossier», a affirmé le maire Denis Coderre lors de la première séance du comité exécutif de 2017, mercredi.

Le maire promet de se pencher sur le dossier et de présenter une décision à ce sujet la semaine prochaine.

Avis positif

En décembre dernier, la DSP de Montréal a présenté un avis concluant qu'il n'y a pas de risque pour la santé si la Ville change ses lampadaires de rues pour des lumières DEL.

«Aucune étude scientifique n’a démontré de relation de cause à effet entre l’exposition à la lumière bleue la nuit et des problèmes de santé», écrivait la DSP dans son avis.

Plusieurs villes choisissent de changer leurs lampadaires pour des diodes électroluminescentes (DEL), parce que ces lumières présentent une meilleure efficacité énergétique. Montréal envisage d’en convertir éventuellement 132 000.

Toutefois, plusieurs voix se sont élevées contre cette forme d'éclairage, certains alléguant que la lumière bleue trouble le sommeil et cause divers problèmes de santé.