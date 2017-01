Le rameau d’olivier

Le 20 janvier, le Canada aura comme nouvel «allié» un président populiste­­ de droite qui ferait passer George W. Bush pour un socialiste. À Ottawa, ses réflexes protectionnistes, voire isolationnistes, inquiètent toutefois bien plus encore.

En délogeant Stéphane Dion des Affaires étrangères, Justin Trudeau pose un geste radical. Voir le fils de Pierre Elliott Trudeau «tasser» un ancien chef, la recrue-vedette de Jean Chrétien et l’adversaire acharné des souverainistes, risque de froisser des libéraux de longue date.

De deux, il tend une branche d’olivier de taille au successeur de Barack Obama. En remaniant son cabinet pour mieux répondre à la victoire de Trump, Justin Trudeau lui signale sa volonté concrète de s’y «adapter». Et ce, malgré les différends profonds qui séparent les deux hommes sur plusieurs fronts.

Ce remaniement suit d’ailleurs plusieurs rencontres bilatérales privées entre les entourages de messieurs Trudeau et Trump. De toute évidence, qu’il l’aime ou non, le premier ministre canadien­­ prend cette nouvelle donne­­ continentale et mondiale très au sérieux.