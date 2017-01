L’éclosion de Charlie Coyle

ST.PAUL | Certains jeunes joueurs ont besoin parfois de quelques saisons pour trouver leur rythme de croisière afin de pouvoir se dénicher une place de choix dans la LNH. On peut mettre l’attaquant du Wild du Minnesota, Charlie Coyle, dans cette catégorie.

À sa quatrième saison complète dans le circuit Bettman, Coyle est en train de devenir l’un des attaquants les plus menaçants de sa formation.

En 39 rencontres, il a déjà inscrit 32 points. Il est notamment co-meneur avec Eric Staal au chapitre des buts avec 13.

S’il continue de produire de la même façon d’ici la fin du calendrier régulier, il ne devrait avoir aucune difficulté à dépasser son sommet personnel de 42 points enregistré l’an dernier.

«Chaque année, je me sens de plus en plus confortable avec mon rôle dans l’équipe, a souligné Charlie Coyle pour expliquer ses succès. Tu sais plus à quoi t’attendre et tu gagnes en expérience et en confiance.

«Tu apprends aussi à vivre avec les hauts et les bas. Tous ces facteurs finissent par te donner de bons résultats un moment donné.»

Avec une bonne deuxième moitié de saison, il pourrait s’approcher du plateau de 30 buts.

«Comme joueur, tu te fixes des objectifs personnels, mais je pense toujours à mon équipe en premier, a-t-il souligné. Je veux simplement contribuer le plus possible à nos succès.

«Je souhaite simplement apporter mon jeu à un niveau supérieur.»

L’approche de Boudreau

Coyle connaît ses meilleurs moments dans la LNH alors que Bruce Boudreau en est à sa première campagne derrière le banc du Wild.

Est-ce qu’on peut voir un lien entre les deux situations ? L’athlète de 24 ans croit que c’est le cas.

«Ç’a cliqué rapidement entre nous, a admis l’ancien des Sea Dogs de Saint-John. Son arrivée et l’instauration d’une nouvelle structure ont coïncidé avec l’étape de mon processus d’apprentissage.»

L’entraîneur d’expérience n’a pas hésité à donner un rôle offensif à Coyle dès le début de la saison. Il l’a muté avec Eric Staal et Zach Parise au sein de la première unité. Un trio qui est demeuré intact malgré l’absence de Parise pendant quelques matchs.

«Une belle chimie s’est développée entre nous. Toutefois, on a beaucoup de profondeur avec quatre bons trios et ça ne me dérangerait pas de jouer avec n’importe quel autre coéquipier.»

L’importance des vétérans

Coyle a pu compter sur la présence des vétérans comme Parise et du capitaine Mikko Koivu pour l’aider dans son cheminement lors de ses trois premières saisons dans la LNH.

«Les leaders de notre équipe m’ont bien appuyé depuis le premier jour que je suis arrivé ici, a affirmé Coyle. Ils ont trouvé le moyen que je sois rapidement confortable dans l’environnement de la LNH.

«Ils placent toujours l’intérêt de l’équipe en premier.»

Avec un rôle mieux défini, l’ailier droit croit qu’il est maintenant temps pour lui d’assumer une plus grande part de leadership chez le Wild.

«Il ne faut pas seulement que ce soit les joueurs qui ont une lettre sur leur chandail qui fassent ce travail, a-t-il précisé. Tout le monde peut les aider à leur façon que ce soit par l’exemple sur la patinoire ou en motivant ses coéquipiers dans le vestiaire.»

Avec déjà trois buts gagnants au compteur, on peut dire qu’il répond bien aux critères de ce profil de joueur.