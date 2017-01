Légère baisse du nombre d’accidents mortels en 2016 sur le territoire de la SQ

Il y a eu une légère baisse du nombre d’accidents mortels en 2016 par rapport à 2015 sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec.

Au cours des 12 derniers mois, 240 accidents mortels ont eu lieu dans la province, comparativement à 244 en 2015, soit une diminution de 1,6%. Au total, 260 personnes ont perdu la vie dans ces accidents.

Le nombre de jeunes de 16 à 24 ans ayant péri sur les routes du Québec est également en baisse par rapport à l’année dernière, passant de 43 à 40.

Encore une fois cette année, les motocyclistes sont surreprésentés dans les statistiques de collisions mortelles: 39 d’entre eux ont perdu la vie sur le réseau routier, ce qui représente 16% du nombre total de victimes. Les motocyclistes représentent pourtant un faible pourcentage des détenteurs de permis.

La vitesse excessive et la conduite dangereuse sont toujours en tête des causes les plus fréquentes. En 2016, 83 événements mortels sont attribuables à ces comportements téméraires, soit 35 % du total de la dernière année, rapporte la Sûreté du Québec dans son bilan.