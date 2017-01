Les beaux 4h Fondation Martin-Matte

Bruno Bergeron, vice-président Canada GardaWorld, est présentement en Floride pour disputer quelques rondes de golf et visiter différents endroits. Le dépassement d’une voiture est rarement permis sur la fameuse U.S. Route 1 vers Key West. Le trajet Fort-Lauderdale-Key West a été un périple de plus de 5 heures. Je crois que c’est sa première et dernière visite à Key West!

Photo courtoisie