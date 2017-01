Les chandails du match des étoiles dévoilés

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé mercredi les chandails qui seront utilisés lors du prochain week-end des étoiles, qui aura lieu à Los Angeles à la fin janvier.

Les gilets évoquent clairement le passé et le présent des Kings, hôtes du tournoi à trois contre trois mettant en vedette les joueurs les plus populaires du circuit. Le chandail noir et blanc met de l’avant les couleurs du logo actuel de la formation californienne, tandis que le violet et le doré rappellent la glorieuse époque de Marcel Dionne.

L’équipe de la section Pacifique, celle des Kings, portera le gilet noir. La formation Atlantique, celle du Canadien de Montréal, revêtira le chandail doré. Les sections Centrale et Métropolitaine porteront respectivement les uniformes violet et blanc.