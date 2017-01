Les perspectives d’emploi

Nous vivons dans un monde en pleine mutation et le marché de l’emploi aussi est également touché par tous ces changements. Les nouvelles technologies font en sorte que certains emplois disparaîtront ou connaîtront une transformation importante. Toutefois, la situation est loin d’être sombre puisque de nouvelles opportunités seront créées.

Voici un portrait des perspectives d’emploi à prévoir pour les prochaines années.

Plusieurs débouchés possibles

Selon une étude d’Emploi-Avenir Québec qui établit un scénario de l’ensemble du marché du travail pour les années 2014 à 2018, le nombre d’emplois augmente à un rythme moins élevé (0,7 % par année) que pendant la période de 2000 à 2009 (1,1 % en moyenne). Par contre, cela n’empêche aucunement l’avènement de plusieurs sources de débouchés.

Outre l’augmentation annuelle du nombre d’emplois, deux autres facteurs viennent influencer les débouchés : la mobilité professionnelle et l’érosion (retraites et décès). Le premier facteur est le plus important. En effet, chaque année, 20 % des travailleurs quittent leur emploi pour un autre. Cela crée des opportunités pour les chercheurs d’emploi. Le deuxième facteur devrait jouer davantage un rôle important au cours des prochaines années. En effet, le vieillissement de la population aura des effets notables sur le marché de l’emploi. D’abord, le nombre de gens en âge de prendre leur retraite augmentera et, dans un même temps, le nombre de jeunes prêts à les remplacer ira en diminuant.

Ce sont des conditions intéressantes pour les chercheurs d’emploi! D’ailleurs, le bassin de main-d’œuvre qui croît à un rythme plus lent en comparaison avec l’augmentation du nombre d’emplois disponibles ou vacants favorise actuellement la diminution du taux de chômage.

Les domaines les plus porteurs

Les tendances générales démontrent une baisse du nombre d’emplois dans les secteurs de l’agriculture, des mines et de la forêt, du transport et plusieurs secteurs manufacturiers. La situation dans les services publics, l’administration publique et la fabrication de meubles demeure stable. Par contre, il y a une forte hausse dans les services professionnels, scientifiques et techniques, les services de soutien aux entreprises, l’industrie de l’information, de la culture et des loisirs, et les soins de santé et d’assistance sociale.

Ces données concordent d’ailleurs avec le constat des multiples autres guides se concentrant sur les carrières d’avenir. Après avoir analysé des dizaines de programmes de niveaux universitaire, collégial et professionnel, une tendance se dessine : les formations qui offrent les meilleures perspectives d’emploi se concentrent dans les domaines de l’informatique, de la comptabilité, du génie industriel, de l’ergothérapie et de la psychoéducation.

Les formations collégiales avec les meilleures perspectives d’emploi sont : technologie d’analyse biomédicale, environnement, hygiène et sécurité au travail, technologie des procédés et de la qualité des aliments, techniques de bureautique et techniques d’orthèses visuelles.

Les formations professionnelles les plus en vue sont : assistance technique en pharmacie, mécanique de machines fixes, mécanique d’engins de chantier, techniques d’usinage et aide à la personne à domicile.

Le marché de l’emploi est intéressant en ce moment pour les travailleurs. Ce ne sont pas tous les secteurs qui sont en quête de main d’œuvre, mais celle qui est qualifiée est activement sollicitée dans de nombreux domaines. Un chercheur d’emploi prêt à se doter d’une formation appropriée pourra assurément dénicher un poste qui lui convient et dans lequel il pourra trouver valorisation et épanouissement.