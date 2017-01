Réservoir: original et décontracté

C’est bien de retourner visiter des restaurants quelques années plus tard afin de constater l’état des lieux, les changements au menu, au style...

L’équipe du restaurant Hôtel Herman, un de mes restaurants préférés à Montréal, a repris en novembre dernier ce petit établissement, resto-bar, bière brassée sur place, ouverte il y a quatorze ans.

Style de restaurant

Parfait pour prendre un verre et manger quelques bouchées, dont les palettes de charcuteries. Les petits plats proposés maintenant par le chef Marc-Alexandre Mercier et son équipe sont bien bons. On y trouve des choses simples, bien faites et originales. Le tout à un prix plus que doux.

Décor

Rien n’a vraiment changé. Une grande table de partage au fond du restaurant permet à plusieurs petits groupes de s’y installer. Aussi, un bar pour manger seul ou en couple et de petites tables un peu partout. Nous sommes à l’étroit, mais cela crée une proximité bon enfant fort sympathique.

Ambiance

Une ambiance joyeuse y règne. Les rires fusent d’un peu partout. Le lieu est propice aux apéros­­ prolongés, aux sorties entre­­ camarades, aux petites réunions après le travail, mais aussi aux retrouvailles, comme le groupe assis à côté de nous. C’est simple, chaleureux, décontracté. C’est bien.

Clientèle

Ils ne prennent pas de réservations, c’est donc premier arrivé­­, premier servi. Il y a toujours du monde, mais la place roule. Vous ne devriez pas avoir de problèmes pour trouver de la place.

Le repas

Topinambour, crème sure, chips de topinambour et poudre de cèpes, 10 $. C’est savoureux, le contraste topinambour onctueux et fondant en bouche avec la fraîcheur et l’acidulé de la crème, sublimé par les chips de ce légume racine et de la poudre de champignons est bien agréable. Thon, daikon, soya, 14 $. En fait, c’est un petit filet de thon, légèrement torché, coupé en petites tranches et laqué ensuite avec le soya. Le thon est bien bon. Les tranches de daikon sont un peu trop épaisses. Plus fines, la dégustation de l’ensemble en serait plus agréable. Poireau­­ Grenobloise, 12 $. Une vraie réussite que cette belle assiette­­: les tronçons de poireau sont cuits à la perfection et sont servis chauds, ajoutant ainsi le plaisir gustatif de cette belle composition, agrémentée aussi de poudre de poireau brûlée, donnant un effet charbonneux. Polenta crémeuse, cœur et peau de poulet, 12 $. Servie dans un petit plat en terre cuite, cette trilogie fait mouche. Polenta crémeuse et bien savoureuse, les cœurs coupés en deux ne sont pas trop cuits, c’est bien. Juste un peu trop de thym parfumant le tout atténue mon plaisir. Un peu moins aurait été salutaire­­. Et que dire de la peau de poulet, comme un crumble, un délice, là aussi. Et pas trop salé, un tour de force. Pommes de terre rôties, 12 $. En purée aussi, avec bien du beurre. Miam! Le tout rehaussé par un peu de romarin, une julienne de peau d’orange blanchie et surtout, une purée de peau d’orange brûlée, donnant beaucoup de pep à cette simplissime réalisation. Tartare de bœuf, foin, pain de campagne rôti, 14 $. La viande est superbe, l’assaisonnement sans excès de toute sorte. On goûte la viande et c’est quand même le principal. Petites échalotes grises confites en accompagnement, mayo parfumée au foin, pain de campagne grillé et agrémenté d’un beurre parfumé au foin aussi. On se régale. Un grand plat! Tarte au sucre pas trop sucrée et beignet aux pommes rehaussé d’un superbe sabayon au miel d’Anicet ponctuent cette belle soirée gourmande.

Le service

Service décontracté, charmant et très explicatif.

Carte des vins

Une belle petite carte des vins et cocktails. Mais n’oubliez surtout pas que la bière est de mise au Réservoir.

Réservoir

★★★1/2

Coup de toque

La bonne bière, la qualité de la cuisine et les prix très doux. C’est parfait.

Coup de torchon

Il manque selon moi un plat ou deux sur le menu, comme un petit coquelet proposé entier ou en demi et un petit plat d’hiver ou un braisé exotique. Pourquoi pas?

Combien ça coûte ?

40 $ par personne pour un petit festin.

L’adresse

9, avenue Duluth Est, Montréal H2W 1G6

Tél. : 514 849-7779