Socialiser quand on est introverti

Dans le milieu de travail, socialiser est une obligation. On ne parle pas de partager toute sa vie privée, mais d’interagir avec ses collègues sur différents sujets. Pour les personnes introverties, socialiser peut vite devenir un lourd fardeau.

Être introverti ne veut pas forcément dire être timide. Une personne introvertie aime être seule et elle a besoin de cette solitude pour se ressourcer. Pourtant, une étude du chercheur américain William Fleeson démontre que les gens se sentent plus heureux quand ils socialisent, y compris les introvertis.

Socialisez avec vos semblables

Vous n’êtes pas un ermite, et comme chaque être humain, vous ne pouvez pas rester seul 24 heures sur 24. Socialiser, même si cela vous paraît une montagne difficile à franchir, s’avérera bénéfique pour vous à long terme.

On ne vous demande pas d’aller à des 5 à 7 professionnels toutes les semaines avec vos collègues. Il n’y a rien d’obligatoire, mais dire oui de temps en temps ne nuira pas à votre carrière, bien au contraire. Cela vous permettra de mieux connaître vos collègues et de découvrir, qui sait, des affinités avec certains d’entre eux. Vous n’êtes certainement pas le seul introverti de l’équipe. Prenez ces sorties comme des défis. Vous verrez, par la suite, votre stress et votre anxiété quotidiens diminueront.

Les introvertis ont un grand sens de l’écoute, alors posez des questions et intéressez-vous aux gens qui vous entourent. Les gens aiment parler d’eux, mettez votre point fort de l’avant.