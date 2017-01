Selon Statistique Canada, le pourcentage de gens qui décident de travailler à distance et qui optent pour le télétravail serait passé de 10,2 % à 11,2 % entre 2000 et 2008. La tendance à la hausse se maintient, et cette augmentation s’explique en grande partie par une économie basée sur les services et une technologie accessible. Toutefois, ce n’est pas intéressant pour tous.

Dans cet article, vous trouverez un aperçu des avantages et des inconvénients relatifs au travail à distance.

Les avantages

Les gens qui travaillent à domicile ont en général un meilleur équilibre travail-famille. Ils profitent de plus de souplesse dans leur gestion du temps, ce qui leur permet de mieux concilier leurs obligations professionnelles et personnelles.

De plus, ils bénéficient de gains de temps appréciables. En sauvant ne serait-ce qu’une demi-heure de déplacement par jour, ils gagnent l’équivalent de six semaines ouvrables en une année. Cela leur permet de se lever plus tard et d’être moins dépendants des moyens de transport.

Le télétravail peut aussi faciliter la vie de certains types de travailleurs. Les personnes handicapées ou celles qui vivent dans des régions éloignées peuvent ainsi améliorer leurs perspectives d’emploi.

Les désavantages

Le principal désavantage est la difficulté d’établir des limites claires entre le travail et la famille. Le danger est que le travail devienne envahissant. Certaines personnes peuvent également souffrir d’isolement et d’un manque de contacts avec des collègues. Enfin, l’emploi peut devenir dépendant de la technologie : le moindre problème avec Internet et il devient impossible de travailler.

La clé du succès passe par la discipline. Il faut être capable de mettre en place une routine efficace. Ainsi, un employé organisé, motivé et autonome s’adaptera très bien à la situation et en appréciera les avantages!