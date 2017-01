Un énorme tournoi de Call of Duty aura lieu à travers le Canada

Les finales nationales du Championnat canadien de Call of Duty auront lieu à Toronto le 26 mars 2017, en marge du Cineplex World Gaming. L’équipe gagnante va automatiquement se mériter un laissez-passer pour représenter le pays à l’événement CWL Anaheim Open, aux États-Unis prévu en ?.

Depuis hier, il est possible de s’inscrire au championnat. Si votre équipe se démarque à Call of Duty: Infinite Warfare, vous aurez la chance de participer à l’événement où plus de 65 000$ sont en jeu.

Pour participer, c’est simple: vous devez inscrire votre équipe via le site web. Évidemment, il y a plusieurs étapes à franchir avant de vous rendre aux finales. Vous pouvez participer en ligne, mais il y aura également des qualifications au cinéma Banque Scotia Montréal.

Capture d'écran

Depuis qu’ils ont tenu leur premier tournoi national en janvier dernier, Cineplex et WorldGaming ont organisé des milliers de parties en ligne et dans des salles de cinéma, remettant près de 200 000 $ en espèces et en prix, en plus de couronner deux champions canadiens et une équipe participant au Championnat.

Bonne chance!