Un fort pour protéger son arbre

SAINT-JÉRÔME | Un résidant de Saint-Jérôme a construit un fort de neige pour protéger un arbre contre la glace.

Jonathan Therrien, un courtier d’assurances, s’est exécuté au coin de boulevard Jean-Baptiste Rolland et de la rue Louis-Jolliet à Saint-Jérôme. Tous les soirs, il est là et ajoute des éléments et fusionne l’eau et la neige pour agrandir son fort. M. Therrien habite un condo et souhaitait orner son terrain d’arbustes l’an dernier.

Photo courtoisie

Toutefois le froid du dernier hiver aura eu raison d’une partie d’un feuillus. «Je voulais trouver une façon d’isoler le petit arbre sans utiliser de la toile. J’aime quand c’est esthétique. J’ai donc construit un petit mur de neige, puis, je l’ai transformé en château. Ça m’amusait», raconte-t-il.

Cette création attire les curieux, fait sourire les familles et décore le terrain situé dans un quartier urbain. «Je suis surpris et content que mon petit projet soit devenu populaire. C’est agréable de faire ça et en plus, ça me garde en forme!»