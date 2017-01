Un restaurant montréalais offrira de la poutine gratuite vendredi pour son ouverture

Dépêchez-vous à sortir du bureau ce vendredi 13 janvier parce que de la poutine gratuite vous attend sur le Boulevard Saint-Laurent!

Fort de leur succès à leur succursale sur Mont-Royal, le restaurant Dirty Dogs a ouvert un second restaurant sur St-Laurent.

Dans le cadre de leur ouverture, ils offriront aux 50 premiers clients une petite poutine classique gratuite et aux 100 autres, 15% de rabais sur leur repas. Nous vous conseillons d’arriver d’avance parce que ça risque de faire la file!

Le nouvel endroit se distinguera de sa première succursale puisqu’il comptera 60 places assises et un bar complet. Différents cocktails seront proposés, sans compter leur menu offrant 70 sortes de hot-dogs, des hamburgers, des poutines, des salades, etc. Tout pour le bonheur des gourmands et curieux!

À mettre sur votre liste!

Infos utiles

Où : Dirty Dogs, 3685 Boul. Saint-Laurent

Quand : Le 13 janvier dès 17h

Quoi : De la poutine gratuite pour leur grande ouverture!

Pour plus de détails, consultez la page Facebook de l’événement.