Une soirée de champagne et hot-dogs aura bientôt lieu à Montréal

Qui n’aime pas siroter un bon verre de champagne en mangeant un gros hot-dog bien dodu?

Le restaurant Landry & filles, situé sur le Plateau Mont-Royal, a décidé d’organiser un véritable festin pour les gourmands le 29 janvier prochain.

Les amoureux de la bouffe peuvent s’attendre à déguster «une sélection de champagne bio et biodynamique et des chiens chauds qui sortent de l’ordinaire». Le concept de la soirée ne va pas sans rappeller le restaurant Bubbledogs situé dans le quartier Soho de Londres, qui a bâti sa business sur le hot-dog et le champagne.

La soirée débute à 18h et c’est premier arrivé, premier servi. Alors, faites vite!

Landry & filles

Landry & filles

4764 avenue Papineau