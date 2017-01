Vous pouvez maintenant voir votre barista lors d’une commande à l’auto au Starbucks

Grâce à un nouvel écran vidéo bidirectionnel, il est maintenant possible d’interagir en direct avec un barista lors d’une commande à l’auto dans les Starbucks.

63 des 200 services au volant de l’entreprise sont maintenant dotés de cette nouvelle technologie qui permet aux clients et aux baristas de se voir en temps réel.

Ces écrans vidéos seront aussi déployés dans tous les nouveaux services au volant Starbucks dont plusieurs ouvertures sont prévues en 2017.

«Cette innovation est l’aboutissement d’une suite remarquable de réalisations qui contribuent à créer des expériences clients personnalisées, comme notre service de commande et paiement par application mobile. Nous sommes constamment à créer de nouvelles expériences qui font écho aux besoins uniques de nos clients, à tous les moments de leur journée», a indiqué Rossann Williams, présidente de Starbucks Canada.

Voici les Starbucks qui offrent le service dans la grande région de Montréal

À l’intersection de Curé-Labelle & Dagenais, Laval

À l’intersection de Newman & Shevchenko, Montréal

À l’intersection de Crémazie & Casgrain, Montréal

À l’intersection de Cure-Labelle & Cloutier, Rosemère

À l’intersection de Cousineau & Perras, Saint-Hubert

À l’intersection de Cité-des-jeunes & l’Autoroute 40, Vaudreuil-Dorion

Pour le moment, cette technologie n’est pas disponible dans la région de Québec.

Produits non laitier

Par ailleurs, depuis mardi, le lait d’amande est maintenant disponible dans plus de 1300 Starbucks au pays.

Cette boisson s’ajoute aux autres options de produits nonlaitiers tels que la boisson de soya et la boisson à la noix de coco.

«Les clients nous ont fait savoir qu’il est important pour eux d’avoir des options de produits non laitiers et nous les avons entendus; ainsi, nous sommes heureux d'offrir notre nouvelle boisson aux amandes riche et onctueuse, qui se marie parfaitement avec nos boissons chaudes et glacées préparées par les baristas», explique Peter Bond, directeur, Gestion de catégories, Starbucks Canada.

Une portion de 250 ml de la boisson d’amandes contient 3 grammes de sucre, comparativement aux 12 ou 13 grammes de sucre contenus naturellement dans le lait. Ce nouveau produit pourra être utilisé dans la préparation de toutes les boissons moyennant un supplément de 70 cents.