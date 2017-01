BRUNET, Gisèle



Au Centre d'hébergement de Lachine, le 8 janvier 2017, est décédée Mme Gisèle Brunet, fille de feu M. Albert Brunet et de feu Mme Délisca Daoust.Elle laisse dans le deuil, son frère Rénald et ses soeurs Jacqueline, Louise et Lise et feu Gérald, Roland et Raymond. Elle laisse également plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et amis(es).Le service religieux sera célébré en l'église paroissiale St-Joachim, 2 rue Ste-Anne à Pointe-Claire, le samedi 14 janvier à 11h. La famille recevra parents et amis(es) à l'église à compter de 10h. Direction: