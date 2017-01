GOUDREAU, William



Le 9 janvier 2017, à l'âge de 58 ans est décédé M. William (Bill) Goudreau, conjoint d'Elise Hervieux.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Tommy (Janik Boucher) et Marie-Pier (Jean-Luc Gagné), ses petits-enfants Gabriel, Lyly-Rose, Hugo, Lowgan et Lenny, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances, le dimanche 15 janvier 2017 de 13h à 16h au:450-586-1116Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.