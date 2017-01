LÉTOURNEAU, Fleurette



(née Mitchell)À Greenfield Park, le 22 décembre 2016, est décédée à l’âge de 84 ans, madame Fleurette Létourneau, veuve de monsieur André Létourneau.Madame Létourneau laisse dans le deuil ses enfants Michel, Sonia Létourneau-Brun (Louis) et sa petite-fille Olivia. Elle laisse également ses soeurs Germaine, Lise et son frère Adrien et ses nombreux nièces et neveux bien-aimés.La famille de madame Létourneau accueillera parents et amis(es) à la résidence funéraire:307, PROMENADE RIVERSIDESAINT-LAMBERT, QC J4P 1A7514 483-1870 www.dignitequebec.comle vendredi 13 janvier 2017 de 17h à 21h.Un service à l’église St-Anastase à Greenfield Park, aura lieu le samedi 14 janvier 2017 à 10h30.