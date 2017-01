D'AMOURS JALBERT, Thérèse



À Montréal, le 10 janvier 2017, est décédée Mme Thérèse D'Amours, épouse de Fernand Jalbert. Elle est allée rejoindre sa fille feu Joan.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Raymond), Gilles (Jeannette), Guy, Sylvane (André), Linda (Réjean), France (Jocelyn) et Andrée (Michel), ses nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église Sainte-Claire, 8615 Rue Sainte-Claire, Montréal, Qc, H1L 1Y1, à 11h, pour y recevoir les condoléances. Les funérailles seront célébrées à 13h.