GÉNÉREUX, Claude



Le 9 janvier 2017, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Claude Généreux, époux de Mme Linda (Aline) Loranger, demeurant à St- Césaire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Michelle (Daniel L'Écuyer) et Robert (Yolande Alix), ses petits-enfants Joanie (Kevin Lacombe), Marc-Antoine (Karine Perras), Jean-Philip (Catherine Boivin) et Sébastien (Andréanne Laplante), ses arrière-petits-enfants Alyson, Jayden, Mackenzie, Maddox, Dalie et Morgane, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon:le dimanche 15 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.