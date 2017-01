SAUVÉ, Fr. Avila, S.C.

(Frère Charles-Omer)



À Salaberry-de-Valleyfield, le 7 janvier 2017, est décédé Frère Avila Sauvé de la communauté des Frères du Sacré-Coeur. Il était âgé de 85 ans et trois mois dont 67 ans de vie religieuse.Outre ses confrères religieux, Avila, laisse dans le deuil son frère Bernard (Rose Léger), sa soeur Lise (Paul Grenier), son frère Jean (feu Lucille Chatigny, Germaine Charpentier), sa belle-soeur Gisèle Masse (feu Jean-Louis), ainsi que ses neveux et nièces.Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances au:210, DENISON ESTGRANBYTél: 450-372-5848 / Téléc: 450-372-1148le vendredi 13 janvier 2017 de 19h à 20h et le samedi 14 janvier à compter de 9h jusqu'à l'eucharistie d'adieu qui sera célébrée à 11h au même endroit. La direction des funérailles a été confiée au:GIRARDOT ET MÉNARD470, RUE DUFFERINGRANBY J2G 9G2Tél.: 450-372-4498 Téléc.: 450-372-2738 Courriel: complexe@girardot-menard.com