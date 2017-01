BIENVENU, Magdeleine



Le 1er janvier 2017, à Boca Raton Floride, est décédée Magdeleine "Maggie" Bienvenu, conjointe bien-aimée de Richard Touchette.Outre son conjoint et sa fille, Sonia Zarbatany (Alain Elmaleh), elle laisse dans le deuil sa mère, Marthe Parent (feu Ivan Phelan), sa petite-fille, Mia, ses soeurs, Marie (Gilles Vézina) et Suzanne, son frère, Pierre (Karen-Sue Potter), son ami et le père de sa fille, Mitch Zarbatany, ainsi que de nombreux parents et amis.Cavalière assidue, passionnée en tout, Magdeleine adorait les animaux tout autant que les gens, qu'elle savait toucher par son sourire contagieux et sa personnalité étincelante.Elle s'est éteinte entourée de sa famille immédiate, après une lutte courageuse contre la maladie.La famille remercie Dr Nathaniel Bouganim, Mme Daphnée Lamoussenery et la cousine de Magdeleine, Dr Josée Parent, pour leur grande sollicitude tout au long de sa maladie.Une célébration de la vie de Magdeleine aura lieu le dimanche 22 janvier 2017, à 13h, au:1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT H2V 2P9514-279-6540où la famille accueillera parents et amis à compter de 11h30.Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à sa mémoire à la SPCA ou à la Société canadienne du cancer.