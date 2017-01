MIRON RABY, Lucille



8 juin 1924 - 7 janvier 2017À Laval, le 7 janvier 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Lucille Raby Miron, épouse de feu Roland Miron. Elle était la fille de Odilon Raby et d'Albertine Legault Raby.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Gilles, Normand (Lise), Huguette (Paul), Nicole et Francine. Elle laisse également dans le deuil ses six petits-enfants et sept arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et soeurs: Aline, Marie-Claire, Marie-Paule, Ghislain, Pierre-Luc, Nicole, Laurier et Françoise.La famille vous accueillera au:le jeudi 12 janvier de 13h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 13 janvier de 9h30 à 10h30, suivi des funérailles en l'église Ste-Thérèse d'Avila à 11h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.La famille tient à remercier tous ceux qui lui ont prodigué de bons soins.